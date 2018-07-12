В одной из многоэтажек Гомеля произошла вспышка газа, пострадал мужчина

Новости Беларуси. Днём 11 июля в Гомеле произошла вспышка газа. На помощь пострадавшему выезжали спасатели.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское ОУМЧС, в квартире многоэтажки по улице Минской вспыхнула газовоздушная смесь. Взрывом выбило стёкла из окна. Пожар в результате случившегося не начался.

Прибывшие на вызов подразделения МЧС проникли в квартиру, где произошёл взрыв. В помещении находился мужчина. Пострадавшего доставили в медучреждение.

Зимой 2018 года в Каменце в одном из гаражей вспыхнула газовоздушная смесь.