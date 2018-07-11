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Минчанка с мужем украли у соседки 30 томов энциклопедии и статуэтку

11 июля 2018 20:15
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Новости Беларуси. Очень неоднозначную страсть к литературе проявили двое минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчанка с мужем украли у соседки 30 томов энциклопедии и статуэтку-1

26-летняя девушка вместе с мужем украла из тамбура своей соседки 30 томов энциклопедий, а уходя, прихватила еще и статуэтку. Часть книжной коллекции они успели продать на ближайшем рынке. Однако теперь приобщаться к чтению супругам, похоже, придется в местах не столь отдаленных.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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