Минчанка с мужем украли у соседки 30 томов энциклопедии и статуэтку

Новости Беларуси. Очень неоднозначную страсть к литературе проявили двое минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

26-летняя девушка вместе с мужем украла из тамбура своей соседки 30 томов энциклопедий, а уходя, прихватила еще и статуэтку. Часть книжной коллекции они успели продать на ближайшем рынке. Однако теперь приобщаться к чтению супругам, похоже, придется в местах не столь отдаленных.