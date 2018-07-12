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Минчане похитили из тамбура соседки 30 томов книг

12 июля 2018 07:51
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Новости Беларуси. В Минске муж и жена украли у соседки 30 томов книг и статуэтку.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратилась женщина, желающая разыскать тех, кто вынес книги из квартирного тамбура. В ходе расследования стало известно, что кражу совершила 26-летняя соседка и ее 36-летний супруг.  

Ранее в этот же день потерпевшая впустила соседку в квартиру, чтобы та позвонила по телефону. Девушка вышла и не закрыла за собой дверь тамбура. Позже вдвоем с мужем они унесли 30 томов книг и статуэтку. Ущерб оценивается в 340 рублей.  

Часть награбленного супруги успели сбыть на местном рынке.  

Весной 2018 года в Гродно был задержан вор декоративных растений.  

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# Кража # происшествия

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