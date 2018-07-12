Минчане похитили из тамбура соседки 30 томов книг

Новости Беларуси. В Минске муж и жена украли у соседки 30 томов книг и статуэтку.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратилась женщина, желающая разыскать тех, кто вынес книги из квартирного тамбура. В ходе расследования стало известно, что кражу совершила 26-летняя соседка и ее 36-летний супруг.

Ранее в этот же день потерпевшая впустила соседку в квартиру, чтобы та позвонила по телефону. Девушка вышла и не закрыла за собой дверь тамбура. Позже вдвоем с мужем они унесли 30 томов книг и статуэтку. Ущерб оценивается в 340 рублей.

Часть награбленного супруги успели сбыть на местном рынке.

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