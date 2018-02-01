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В Каменце из-за вспышки газовоздушной смеси пострадали два человека

01 февраля 2018 08:10
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Новости Беларуси. Вечером 31 января в Каменце в гараже вспыхнула газовоздушная смесь. Два человека получили ожоги.

По информации Брестского областного управления МЧС, инцидент произошёл в ходе техобслуживания автомобиля Audi A6. По предварительной версии, причиной вспышки газа стала искра. Чтобы избежать возгорания транспортного средства, его владелец использовал огнетушитель.

Пострадавших госпитализировали с термическими ожогами 1, 2 степени головы и рук. У 34-летнего владельца автомобиля и гаража обожжено 17% тела. У его 32-летнего напарника обожжено 10% тела. Мужчины находились в нетрезвом состоянии. 

Вспышка газа не нанесла видимых повреждений конструкции гаража. Автомобиль и одежда пострадавших не повреждены. Выясняются обстоятельства произошедшего. Подразделения МЧС не привлекались.

Об инциденте сообщил дежурный врач УЗ «Каменецкая ЦРБ».

1 января в Барановичах произошла вспышка газовоздушной смеси.

Пострадала 92-летняя женщина – подробности здесь.

# происшествия # Взрыв газа

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