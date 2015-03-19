В одной из квартир Пинска обрушился потолок: дом не ремонтировали более 40 лет

Новости Беларуси. ЧП в Брестской области. В одной из квартир Пинска обрушился потолок. Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал.

Куча шлака, деревянные балки, торчащие гвозди, оголенные провода – в это помещение сегодня входить просто опасно для собственной жизни. Хотя еще недавно эта комната принадлежала 13-летнему подростку. В момент обрушения потолка мальчик спал на диване, который сегодня просто незаметен под грудой строительного мусора.

Утром супруги Натынчик уехали по делам, а их 13-летний сын остался дома. Но буквально через несколько часов он, встревоженный, позвонил отцу. Правда, сразу опасения мальчика папа всерьез не воспринял.

Александр Натынчик, хозяин квартиры:

Звонит и говорит, что что-то сыпется. Наверное, мыши бегают. Я ответил, пускай бегают. Смех взял. Потом снова сказал, что что-то сыпется.

А угроза, как оказалось, в прямом смысле нависала над головой подростка: буквально через мгновение в комнате «рухнул» потолок. Диван, рабочий стол с оргтехникой оказались под строительным мусором.

Николай Натынчик, очевидец:

Я проснулся из-за того, что сверху сыпалась штукатурка. Я быстро взял отвертку, Киру, ноутбук и вышел.

Учебные принадлежности оказались под завалами, поэтому эти дни перед каникулами Николай проводит не за школьной партой, а на даче.

После происшествия и соседи всерьез стали опасаться за свою жизнь.

Инна Коробова, соседка:

Боюсь, страшно, не сплю ночами. Дети боятся, старшая боится даже находиться в этой квартире.

Опасения, что их жилье сложится «как карточный домик» – не единственная «головная боль» жильцов. Нина Адамовна в этом бараке живет с конца 50-ых.

Бытовые условия в 10-квартирном доме – «дизайнерская» находка от местных коммунальников. Вместо прогнившей батареи специалисты «приварили» часть «змеевика». Более 40 лет дом не ремонтировали.

Светлана Янковец, соседка:

Косметический ремонт делали в 2006 году. Но они только побелили фасад и одну «шиферину» поменяли.

В ЖЭС говорят: этот дом ежегодно планово «обследовали». Визуальный осмотр «подозрений» не вызывал. После ЧП на злополучный дом наконец обратили внимание.

После этого случая эксперты рекомендуют провести в доме капитальный ремонт. Окончательный диагноз строения с полным обследованием обещают представить местным властям на будущей неделе.

Сергей Качан, заместитель директора по капитальному ремонту ЖРЭУ Пинска:

Обращений с 2010 года по сегодняшний день о плохом состоянии к нам, в ЖРЭУ, от жильцов не поступало. И если будет, скорее всего, необходим капитальный ремонт, то до конца года мы будем планировать эти работы выполнить.

Постояльцы злополучного дома настроены решительно. Ведь за мебель и технику, которую купили в кредит взамен «съеденной» плесенью, многие еще не рассчитались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.