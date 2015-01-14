Новости Беларуси. В одной из квартир Гомеля обнаружено мумифицированное тело 3-месячной девочки. Обстоятельства этого дикого случая сейчас выясняются. Уже задержаны мать ребенка и ее сожитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

В результате первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что смерть наступила в мае текущего года. И с тех пор он находился там. Уже установлено, что по подозрению в совершении данного преступления задержаны биологическая мать и предполагаемый биологический отец девочки. В настоящее время с ними работают следователи, они дают показания. Также установлено, что задержанная является матерью четверых детей. После того, как был убит обнаруженный ребенок, она успела родить еще одного ребенка и оставить его на ступеньках у подъезда.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 2 ст. 139 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до исключительной меры.