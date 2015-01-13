Минск: вооружившись ножом, мужчина пытался познакомиться с девушкой

Новости Беларуси. 35-летний житель микрорайона «Серебрянка» решил устроить личную жизнь довольно странным способом. В минувшие выходные поздним вечером мужчина решил познакомиться девушкой, проходящей мимо.

Татьяна Гуринович, пресс-офицер Ленинского РУВД:

Обстоятельства выглядели следующим образом: в подземном переходе на перекрестке улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского мужчина подошел к девушке (24-летнего возраста) и, приставив к шее нож, попросил проследовать вместе с ним. «Составить компанию» незнакомцу девушка отказалась. В это же время мимо проходил мужчина, которого девушка начала просить о помощи, но тот никак на просьбы не отреагировал. Хоть лично девушке помочь прохожий отказался, помогло его присутствие. Пока нападавший отвлекся на потенциального свидетеля событий, девушке удалось увернуться и сбежать, но не без последствий, подозреваемый ранил ей руку.

На следующий день мужчину задержали.

Выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ранее он уже был судим за имущественные преступления, а сейчас ему грозит до семи лет лишения свободы.

Подобные случаи в Беларуси редко, но все-таки случаются. Несколько лет назад 38-летний минчанин разбил машину женщине, которая не захотела с ним познакомиться. Дело было вечером. Остановившись перед капотом авто, мужчина стал говорить женщине комплименты. Однако она инициативу не поддержала и попросила незнакомца уйти с дороги. После того, как автомобиль припарковался, мужчина попытался возобновить беседу: предложил поднести сумки до квартиры. Подробности этой истории читайте здесь.

Для того чтобы завоевать сердце дамы, зачастую совсем не обязательно совершать неординарные, даже странные поступки.

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