В Таиланде слон растоптал автомобиль туристов (видео)

Новости Таиланда. Посетители национального парка даже не подозревали, что слон может представлять для них реальную угрозу.

Сначала они снимали на видео, как животное преследует их автомобиль.

Но когда поняли, что находиться в салоне небезопасно, успели выскочить из авто и отбежать подальше.

Уже на расстоянии туристы наблюдали за тем, как восьмимесячный слон залез на крышу автомобиля и стал по ней топтаться. Через несколько минут покореженная машина перестала представлять для слона интерес, и он скрылся в зарослях.

Такое поведение животного ветеринары парка объяснили просто: слон неуравновешен, потому что не может найти себе пару.



Сотрудник национального парка:

Когда слоны всерьез задумываются о заведении потомства, они покидают стадо. В это время они неуравновешенны и взвинчены. Этот слон ищет себе пару.

«Работать со слонами, все равно что с людьми – они многое понимают и помнят», – уверен дрессировщик Кристиан Гартнер.

Приручить слона невозможно, но можно воспитать его с самого детства так, что он выполнит даже самые сложные цирковые трюки.

Воспитывать артистов начинают еще с двух-трех лет, когда они еще слонята.

Разумеется, чтобы научить слона сложным номерам, потребуется не один год под профессиональным и чутким руководством. Как дрессировщики воспитывают слонов, вы узнаете здесь.