Прямой эфир

В Минске задержан 22-летний основатель одного из Интернет-магазинов по продаже спайса

14 января 2015 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске пресечена деятельность торговцев спайсом. Оперативникам удалось выйти на основателя одного из Интернет-магазинов по продаже запрещенного зелья и его подручного. Они переправляли запрещенные вещества в Беларусь из России, после чего прятали их в тайники, которых в столице оказалось более 50.

В ходе задержания у 22-летнего жителя Браслава изъяли около килограмма спайса. А организатором нелегального бизнеса оказался 23-летний минчанин.

Оба молодых человека ранее проблем с законом не имели, но теперь им грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наркотики

Другие новости рубрики

Все новости
В Таиланде слон растоптал автомобиль туристов (видео)
13 января 2015 16:51

В Таиланде слон растоптал автомобиль туристов (видео)

Минск: вооружившись ножом, мужчина пытался познакомиться с девушкой
13 января 2015 13:28

Минск: вооружившись ножом, мужчина пытался познакомиться с девушкой

Берлинский мост рухнул в Калининграде, 4 человека погибли – возбуждено уголовное дело
13 января 2015 12:14

Берлинский мост рухнул в Калининграде, 4 человека погибли – возбуждено уголовное дело