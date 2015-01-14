В Минске задержан 22-летний основатель одного из Интернет-магазинов по продаже спайса

Новости Беларуси. В Минске пресечена деятельность торговцев спайсом. Оперативникам удалось выйти на основателя одного из Интернет-магазинов по продаже запрещенного зелья и его подручного. Они переправляли запрещенные вещества в Беларусь из России, после чего прятали их в тайники, которых в столице оказалось более 50.

В ходе задержания у 22-летнего жителя Браслава изъяли около килограмма спайса. А организатором нелегального бизнеса оказался 23-летний минчанин.

Оба молодых человека ранее проблем с законом не имели, но теперь им грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.