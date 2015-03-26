265 поросят погибли при пожаре на свинокомплексе в Мстиславском районе

Новости Беларуси. В деревне Копачи Мстиславского района Могилевской области при пожаре в свинарнике селекционно-гибридного центра республиканского унитарного сельскохозяйственного предприятия «Вихра» погибли 265 поросят.



Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:

В здании свинарника размерами 25х186м, 2012 года постройки, находилось 2700 голов поросят в возрасте трех недель. Стены здания из железобетонных панелей, перекрытие железобетонное изнутри утеплено минераловатными плитами, кровля двухскатная из металлопрофиля по деревянной обрешетке, здание разделено на 12 отсеков размерами 15х15 м. В результате пожара повреждено 200 кв.м. утеплителя перекрытия (минеральная вата), погибло 265 голов поросят.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Напомним, несколько дней назад на пожаре в Минском районе из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования пострадал 37-летний мужчина. Во время выяснения обстоятельств стало известно, что пострадавший растапливал в дачном доме переносную газовую плитку при помощи газового баллона, в результате чего и произошла утечка бытового газа. Подробности и видео с места происшествия смотрите здесь.