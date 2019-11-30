Под Молодечно микроавтобус Citroen врезался в МАЗ с 16 пассажирами

Новости Беларуси. 30 ноября примерно в 8:20 в деревне Полочаны Молодечненского района столкнулись пассажирский МАЗ и микроавтобус. Как сообщает МВД Беларуси, 31-летний мужчина за рулём Citroen двигался по трассе Р56. На 15 км иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в рейсовый автобус Молодечно – Подлесная.

Фото: Следственный комитет

Водители получили травмы и были госпитализированы. В МАЗе находились 16 пассажиров. Они не пострадали и после аварии были доставлены к месту следования на другом автобусе.

Фото: Следственный комитет