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Под Молодечно микроавтобус Citroen врезался в МАЗ с 16 пассажирами

30 ноября 2019 11:41
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Новости Беларуси. 30 ноября примерно в 8:20 в деревне Полочаны Молодечненского района столкнулись пассажирский МАЗ и микроавтобус. 

Как сообщает МВД Беларуси, 31-летний мужчина за рулём Citroen двигался по трассе Р56. На 15 км иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в рейсовый автобус Молодечно – Подлесная. 

Под Молодечно микроавтобус Citroen врезался в МАЗ с 16 пассажирами-1

Фото: Следственный комитет 

Водители получили травмы и были госпитализированы. В МАЗе находились 16 пассажиров. Они не пострадали и после аварии были доставлены к месту следования на другом автобусе. 

Под Молодечно микроавтобус Citroen врезался в МАЗ с 16 пассажирами-4

Фото: Следственный комитет 

Выясняются причины и обстоятельства ДТП. 

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# Авария в Минской области # происшествия

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