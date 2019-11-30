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Следственный комитет выясняет обстоятельства падения строительного забора на женщину в Гродно

30 ноября 2019 11:19
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Новости Беларуси. Вечером 29 ноября в Гродно на женщину упало временное строительное ограждение. 

Как сообщает Следственный комитет, 40-летняя местная жительница получила травмы и была госпитализирована. Сейчас пострадавшая находится в больнице. 

Обстоятельства травмирования женщины устанавливаются. Место происшествия осмотрено, изъяты предметы и объекты, по которым будут проведены исследования. 

Опрошены сотрудники организации, установившей ограждение. Также опрошены жильцы соседних домов и работники находящегося рядом с местом происшествия магазина. 

Ведётся проверка. 

Несколько недель назад в Бобруйске на работников одного из предприятий упал металлический стеллаж. 

Пострадали три человека – здесь подробности

# Несчастный случай # происшествия

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