Следственный комитет выясняет обстоятельства падения строительного забора на женщину в Гродно

Новости Беларуси. Вечером 29 ноября в Гродно на женщину упало временное строительное ограждение.

Как сообщает Следственный комитет, 40-летняя местная жительница получила травмы и была госпитализирована. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Обстоятельства травмирования женщины устанавливаются. Место происшествия осмотрено, изъяты предметы и объекты, по которым будут проведены исследования.

Опрошены сотрудники организации, установившей ограждение. Также опрошены жильцы соседних домов и работники находящегося рядом с местом происшествия магазина.

Ведётся проверка.

Несколько недель назад в Бобруйске на работников одного из предприятий упал металлический стеллаж.