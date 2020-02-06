В Новополоцке 13-летний подросток ушёл из школы и пропал

Новости Беларуси. В Новополоцке ищут 13-летнего подростка.

По информации УВД Витебского облисполкома, устанавливается местонахождение Мороза Максима Дмитриевича. Парень родился в 2006 году.

Пятого февраля подросток ушел с места учебы и до настоящего момента о его местонахождении ничего неизвестно.