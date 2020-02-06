В Новополоцке 13-летний подросток ушёл из школы и пропал

Новости Беларуси. В Новополоцке ищут 13-летнего подростка.
По информации УВД Витебского облисполкома, устанавливается местонахождение Мороза Максима Дмитриевича. Парень родился в 2006 году.
Пятого февраля подросток ушел с места учебы и до настоящего момента о его местонахождении ничего неизвестно.
Фото: УВД Витебского облисполкома
На вид Максиму 13 лет. Его рост составляет около 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые средней длины.
Школьник был одет в черную вязаную шапку, коричневую куртку, штаны и черные кеды. С собой имел синий рюкзак.
Любую информацию о местонахождении парня просят сообщить по телефонам 8 033 678 12 70 либо 102.