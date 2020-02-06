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В Новополоцке 13-летний подросток ушёл из школы и пропал

06 февраля 2020 08:13
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Новости Беларуси. В Новополоцке ищут 13-летнего подростка.  

По информации УВД Витебского облисполкома, устанавливается местонахождение Мороза Максима Дмитриевича. Парень родился в 2006 году. 

Пятого февраля подросток ушел с места учебы и до настоящего момента о его местонахождении ничего неизвестно.  

В Новополоцке 13-летний подросток ушёл из школы и пропал-1

Фото: УВД Витебского облисполкома  

На вид Максиму 13 лет. Его рост составляет около 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые средней длины.  

Школьник был одет в черную вязаную шапку, коричневую куртку, штаны и черные кеды. С собой имел синий рюкзак.  

Любую информацию о местонахождении парня просят сообщить по телефонам 8 033 678 12 70 либо 102.  

# Пропавшие люди # происшествия # Мороз Максим

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