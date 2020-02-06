Обещал достать личные данные из баз. Лже-детектив обманывал женщин, которые хотели словить мужей на измене

Новости Беларуси. Представлялся частным детективом. Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный фигурант – 35-летний мужчина. В 2011 году он создал сайт, на котором представлялся как частный детектив. К нему обращались клиенты, как правило, женщины, которые подозревали мужей в измене. За 100 рублей «детектив» обещал выудить данные из закрытых баз, в том числе предоставить детализацию телефонных звонков.

Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В действительности мужчина заранее не намеревался выполнять и, как выяснилось в ходе следствия, не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Помимо этого следствием установлен эпизод, связанный со сбытом средств для получения информации.