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Обещал достать личные данные из баз. Лже-детектив обманывал женщин, которые хотели словить мужей на измене

06 февраля 2020 07:32
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Новости Беларуси. Представлялся частным детективом. Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обещал достать личные данные из баз. Лже-детектив обманывал женщин, которые хотели словить мужей на измене-1

Главный фигурант – 35-летний мужчина. В 2011 году он создал сайт, на котором представлялся как частный детектив. К нему обращались клиенты, как правило, женщины, которые подозревали мужей в измене. За 100 рублей «детектив» обещал выудить данные из закрытых баз, в том числе предоставить детализацию телефонных звонков.

Обещал достать личные данные из баз. Лже-детектив обманывал женщин, которые хотели словить мужей на измене-4

Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В действительности мужчина заранее не намеревался выполнять и, как выяснилось в ходе следствия, не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Помимо этого следствием установлен эпизод, связанный со сбытом средств для получения информации. 

Обещал достать личные данные из баз. Лже-детектив обманывал женщин, которые хотели словить мужей на измене-7

Иногда за оказанные услуги детектив просил и 1,5 тысячи рублей. В итоге обманутыми оказались 19 человек, которые в общей сложности заплатили 14 тысяч рублей. Мужчине предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. 

# Мошенничество # происшествия # Илья Босько # Фотофакт

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