Обещал достать личные данные из баз. Лже-детектив обманывал женщин, которые хотели словить мужей на измене

Новости Беларуси. Представлялся частным детективом. Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Представлялся частным детективом. Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный фигурант – 35-летний мужчина. В 2011 году он создал сайт, на котором представлялся как частный детектив. К нему обращались клиенты, как правило, женщины, которые подозревали мужей в измене. За 100 рублей «детектив» обещал выудить данные из закрытых баз, в том числе предоставить детализацию телефонных звонков.
Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В действительности мужчина заранее не намеревался выполнять и, как выяснилось в ходе следствия, не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Помимо этого следствием установлен эпизод, связанный со сбытом средств для получения информации.
Иногда за оказанные услуги детектив просил и 1,5 тысячи рублей. В итоге обманутыми оказались 19 человек, которые в общей сложности заплатили 14 тысяч рублей. Мужчине предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.