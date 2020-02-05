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В Ивацевичском районе Renault съехал в мелиоративный канал. Водитель выбрался сам

05 февраля 2020 15:11
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Новости Беларуси. В Ивацевичском районе автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал.  

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 5 февраля днем. Водители заметили транспортное средство, которое находилось в мелиоративном канале.  

Рядом на траве лежал молодой человек. Им оказался 29-летний житель Иваново. Мужчину доставили в больницу для оказания помощи.  

В Ивацевичском районе Renault съехал в мелиоративный канал. Водитель выбрался сам-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Водитель пояснил, что был за рулем Renault Logan, ехал из Минска в Иваново, не справился с управлением, съехал в мелиоративный канал. Однако смог самостоятельно выбраться из транспортного средства.  

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, проводятся мероприятия по извлечению автомобиля.  

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# Авария в Брестской области # происшествия

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