В Ивацевичском районе Renault съехал в мелиоративный канал. Водитель выбрался сам

Рядом на траве лежал молодой человек. Им оказался 29-летний житель Иваново. Мужчину доставили в больницу для оказания помощи.

Водитель пояснил, что был за рулем Renault Logan, ехал из Минска в Иваново, не справился с управлением, съехал в мелиоративный канал. Однако смог самостоятельно выбраться из транспортного средства.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, проводятся мероприятия по извлечению автомобиля.