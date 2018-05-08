В Новогрудском районе двухлетняя девочка пошла играть с собакой к реке и утонула

Новости Беларуси. 7 мая в Новогрудском районе утонула двухлетняя девочка.

По сведениям УСК по Гродненской области, в понедельник днём жительница деревни Ятра сообщила в милицию о пропаже двухлетней дочери. Перед этим женщина самостоятельно пыталась найти ребёнка, но не смогла. Гражданка рассказала, что девочка пошла поиграть с собакой.

В ходе проведения поисковых мероприятий тело ребёнка было обнаружено в полукилометре от дома в речке Ятранка, у которой сильное течение. На теле девочки не обнаружено видимых телесных повреждений.