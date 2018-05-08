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В Днепре в Рогачёве обнаружено тело 80-летнего мужчины

08 мая 2018 09:20
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Новости Беларуси. В Рогачёве вечером 6 мая в Днепре было обнаружено тело мужчины.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД, спасатели на катере достали тело из воды и передали его правоохранителям.  

Личность мужчины установлена. Погибшим оказался 80-летний местный житель.  

Проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.  

Весной 2018 года в Слуцке утонула 17-летняя девушка. 

В ходе поисковых мероприятий тело несовершеннолетней было обнаружено – подробности здесь.  

# Утопления # происшествия

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