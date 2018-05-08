В Днепре в Рогачёве обнаружено тело 80-летнего мужчины

Новости Беларуси. В Рогачёве вечером 6 мая в Днепре было обнаружено тело мужчины.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД, спасатели на катере достали тело из воды и передали его правоохранителям.

Личность мужчины установлена. Погибшим оказался 80-летний местный житель.

Проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.

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