Страшная авария на М4 в Минске: столкнулись 3 машины, есть пострадавшие

Новости Беларуси. Несколько часов назад авария с участием трех автомобилей произошла в Минске. Есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Несколько часов назад авария с участием трех автомобилей произошла в Минске. Есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что троим потребовалась помощь медиков. Водитель грузовой Газели ехал по второй полосе Могилевского шоссе со стороны Шабанов и врезался в микроавтобус.
От удара его продвинуло вперед и произошло столкновение с поливомоечной машиной. На участке, где произошла авария, сейчас затруднен проезд.