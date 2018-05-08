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Страшная авария на М4 в Минске: столкнулись 3 машины, есть пострадавшие

08 мая 2018 11:00
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Новости Беларуси. Несколько часов назад авария с участием трех автомобилей произошла в Минске. Есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страшная авария на М4 в Минске: столкнулись 3 машины, есть пострадавшие-1

Известно, что троим потребовалась помощь медиков. Водитель грузовой Газели ехал по второй полосе Могилевского шоссе со стороны Шабанов и врезался в микроавтобус.

Страшная авария на М4 в Минске: столкнулись 3 машины, есть пострадавшие-4

От удара его продвинуло вперед и произошло столкновение с поливомоечной машиной. На участке, где произошла авария, сейчас затруднен проезд.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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