Страшная авария на М4 в Минске: столкнулись 3 машины, есть пострадавшие

Новости Беларуси. Несколько часов назад авария с участием трех автомобилей произошла в Минске. Есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что троим потребовалась помощь медиков. Водитель грузовой Газели ехал по второй полосе Могилевского шоссе со стороны Шабанов и врезался в микроавтобус.