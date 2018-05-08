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В Ганцевичском районе у супругов украли почти 200 тысяч долларов, пока они тушили пожар

08 мая 2018 10:04
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Новости Беларуси. Ночью 7 мая в Ганцевичском районе у семейной пары украли почти 200 тысяч долларов, пока супруги помогали тушить пожар.  

По сведениям УВД Брестского облисполкома, около трёх ночи в деревне Хотыничи произошло возгорание. Владелица горящих хозпостроек рассказала о пожаре живущим неподалеку дочке и зятю. Муж и жена выехали на помощь.  

Когда семейная пара вернулась домой, то заметила повреждённый стеклопакет и пропажу 196 тысяч долларов. О краже правоохранителям сообщил 46-летний потерпевший.  

Возбуждено уголовное дело.  

Выясняются детали произошедшего.  

Весной 2018 года в Гродно молодого человека задержали за воровство. 

Мужчина украл 48 туй – подробнее здесь.  

# Кража # происшествия

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