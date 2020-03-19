Минчанка украла чужую собаку, чтобы её овчарке не было скучно

Новости Беларуси. В Минске женщина украла чужую собаку.

По информации ГУВД Мингорисполкома, инцидент случился на крыльце одного из продуктовых магазинов. 19-летний парень отправился в него за продуктами, а на крыльце к перилам привязал свою собаку.

Пока хозяина не было рядом, к шпицу подошла женщина. Она несколько минут постояла около животного, а затем сняла с него поводок и унесла.

Владелец животного обнаружил пропажу, выйдя из магазина. Парень обратился за помощью к правоохранителям.