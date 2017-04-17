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Белорусских граффитистов обвиняют в незаконном предпринимательстве на Бали: сотрудник почетного консульства Беларуси выехал на остров

17 апреля 2017 13:50
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Новости Беларуси. МИД нашей страны подключился к решению проблемы витебских граффитистов на Бали. На индонезийский остров уже выехал сотрудник почетного консульства Беларуси.

Напомним, местная миграционная служба обвиняет наших соотечественников в незаконном предпринимательстве.

Статья предусматривает штраф в 37,5 тысяч долларов или лишение свободы до 5 лет. Через некоторое время команду отпустили, но паспорта не вернули.

В Беларуси эти граффитисты известны своими черно-белыми работами на витебских улицах – это портреты Александра Пушкина, Евгения Леонова и американской кинодивы Мерилин Монро. По индонезийскому острову художники путешествуют уже несколько месяцев. За это время с их творчеством познакомились тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комментарий руководителя команды граффитистов здесь.

# происшествия # Граффити

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