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Пожар в солигорской детской школе исскусств мог начаться из-за «болгарки»

17 апреля 2017 15:02
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Новости Беларуси. Солигорские спасатели ликвидировали возгорание в местной детской школе искусств. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, на сцене и в зрительном зале было плотное задымление.

Огонь успел уничтожить две сценические ткани, повреждены кулисы и немного пола.

Причина возгорания выясняются.

Одна из версий – использование «болгарки» при проведении работ на сцене.

Теперь для организации мероприятий в зале придется провести косметический ремонт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар в солигорской детской школе исскусств мог начаться из-за «болгарки»-1

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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