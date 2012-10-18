19-летнюю минчанку, спаивающую несовершеннолетнюю подругу, ждет тюрьма

Новости Беларуси. На протяжении нескольких лет 19-летняя минчанка спаивала несовершеннолетнюю подругу. За распитие пива в дворике неподалеку от учебного заведения, ученицы столичного лицея неоднократно попадали в поле зрения правохранительных органов.

Поскольку одна из девушек не достигла совершеннолетия, штрафы за нее выплачивали родители. В отношении второй девушки за спаивание несовершеннолетней сотрудники милиции составляли административные протоколы. К началу 2012 года таких протоколов набралось семь.

Кроме того, в конце прошлого года девушек задержали за кражу из торговой палатки чипсов и пива.



Антон Санкевич, пресс-офицер Октябрьского РУВД:

Но административное воздействие не помогло. В конце 2011-го года любительниц хмельного напитка задержали за кражу из торговой палатки все того же пива и чипсов. К 2012-му году ситуация не изменилась… Тогда инспекцией по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД Минска совместно с районной комиссией по делам несовершеннолетних было принято решение о направлении собранных на старшую из подруг материалов в соответствующие инстанции для возбуждения уголовного дела.