В Несвижском районе загорелся жилой дом, хозяева получили ожоги

Новости Беларуси. Пожар в Несвижском районе. Утром на пульт спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Завитая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На момент прибытия специалистов МЧС огонь уже во всю пылал. К счастью, его хозяева – мужчина и женщина 1960 года рождения – смогли покинуть помещение. Сейчас они с ожогами в больнице.