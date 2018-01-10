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В Несвижском районе загорелся жилой дом, хозяева получили ожоги

10 января 2018 16:56
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Новости Беларуси. Пожар в Несвижском районе. Утром на пульт спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Завитая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе загорелся жилой дом, хозяева получили ожоги-1

На момент прибытия специалистов МЧС огонь уже во всю пылал. К счастью, его хозяева – мужчина и женщина 1960 года рождения – смогли покинуть помещение. Сейчас они с ожогами в больнице.

В Несвижском районе загорелся жилой дом, хозяева получили ожоги-4

В доме повреждены стены и кровля. По предварительной версии, причиной ЧП стала эксплуатация электросетей и электрооборудования.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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