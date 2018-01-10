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Под Минском Citroen сбил перебегавшую дорогу 14-летнюю девочку

10 января 2018 14:49
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Новости Беларуси. Легковой автомобиль сбил 14-летнюю девочку в Мачулищах.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерину Сильченко, ДТП произошло утром 10 января. Citroen сбил школьницу. Она перебегала дорогу не по пешеходному переходу.

Девочку доставили в медучреждение. Проводится проверка.

В конце декабря в Витебске автомобиль сбил женщину с детьми на переходе.

Коляска с двухлетним малышом проехала по дороге 10 метров – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # екатерина сильченко

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