Под Минском Citroen сбил перебегавшую дорогу 14-летнюю девочку

Новости Беларуси. Легковой автомобиль сбил 14-летнюю девочку в Мачулищах.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерину Сильченко, ДТП произошло утром 10 января. Citroen сбил школьницу. Она перебегала дорогу не по пешеходному переходу.

Девочку доставили в медучреждение. Проводится проверка.

В конце декабря в Витебске автомобиль сбил женщину с детьми на переходе.