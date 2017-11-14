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В Несвиже мужчине пришлось эвакуироваться из квартиры из-за загоревшегося дивана

14 ноября 2017 16:50
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Новости Беларуси. В Несвиже спасли из огня мужчину. В одной из квартир в трехэтажном доме по улице Партизанской загорелась диван, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожарные ликвидировали задымление и эвакуировали 67-летнего хозяина.

По предварительной версии, причиной происшествия стала неосторожность при курении. К сожалению, такие случаи не редкость.

В Несвиже мужчине пришлось эвакуироваться из квартиры из-за загоревшегося дивана-1

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
С начала года на территории Минской области по причине неосторожного обращения с огнем произошло 160 пожаров. Жертвами огня стали 58 человек, из них 47 находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Минской области стартует республиканская акция «Не прожги свою жизнь».

Сотрудники МЧС проведут ряд мероприятий по профилактике пожаров.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области # Анастасия Швайбович

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