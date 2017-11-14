В Несвиже мужчине пришлось эвакуироваться из квартиры из-за загоревшегося дивана

Новости Беларуси. В Несвиже спасли из огня мужчину. В одной из квартир в трехэтажном доме по улице Партизанской загорелась диван, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пожарные ликвидировали задымление и эвакуировали 67-летнего хозяина.
По предварительной версии, причиной происшествия стала неосторожность при курении. К сожалению, такие случаи не редкость.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
С начала года на территории Минской области по причине неосторожного обращения с огнем произошло 160 пожаров. Жертвами огня стали 58 человек, из них 47 находились в состоянии алкогольного опьянения.
В Минской области стартует республиканская акция «Не прожги свою жизнь».
Сотрудники МЧС проведут ряд мероприятий по профилактике пожаров.