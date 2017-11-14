В Несвиже мужчине пришлось эвакуироваться из квартиры из-за загоревшегося дивана

Новости Беларуси. В Несвиже спасли из огня мужчину. В одной из квартир в трехэтажном доме по улице Партизанской загорелась диван, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожарные ликвидировали задымление и эвакуировали 67-летнего хозяина.

По предварительной версии, причиной происшествия стала неосторожность при курении. К сожалению, такие случаи не редкость.