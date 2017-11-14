4 жителя Витебска подозреваются в жестоком убийстве: на месте преступления обнаружен окровавленный табурет

По информации УСК по Витебской области, 13 ноября утром было обнаружено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Мужчина являлся хозяином квартиры.

Новости Беларуси. Четверо неработающих жителей Витебска задержаны по подозрению в жестоком убийстве.

Мужчина умер из-за множественных повреждений головы, туловища, конечностей.

По подозрению в преступлении задержаны три женщины и мужчина, которые были знакомыми погибшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Ход расследования взял под личный контроль начальник УСК по Витебской области, генерал-майор юстиции Владимир Шалухин.