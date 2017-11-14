4 жителя Витебска подозреваются в жестоком убийстве: на месте преступления обнаружен окровавленный табурет

Новости Беларуси. Четверо неработающих жителей Витебска задержаны по подозрению в жестоком убийстве.
По информации УСК по Витебской области, 13 ноября утром было обнаружено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Мужчина являлся хозяином квартиры.
На месте преступления обнаружено предполагаемое орудие преступления.
Мужчина умер из-за множественных повреждений головы, туловища, конечностей.
По подозрению в преступлении задержаны три женщины и мужчина, которые были знакомыми погибшего.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Ход расследования взял под личный контроль начальник УСК по Витебской области, генерал-майор юстиции Владимир Шалухин.
Продолжается расследование, проводится ряд экспертиз.
По информации МВД Беларуси, орудием преступления стал табурет.
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