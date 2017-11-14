Прямой эфир

Правоохранители изъяли более 5 тонн маковой соломки на сумму 250 тысяч долларов

14 ноября 2017 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более пяти тонн маковой соломки на общую сумму в 250 тысяч долларов изъяли правоохранители столичной области. Выяснилось, что на протяжении нескольких лет группа людей занималась поставками наркотического зелья во все регионы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержаны шесть участников преступной схемы. Свою незаконную деятельность они прикрывали торговлей семенами мака для выпечки кондитерских изделий.

Правоохранители изъяли более 5 тонн маковой соломки на сумму 250 тысяч долларов-1

Екатерина Шелегова, замначальника первого управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД:
Это была самая крупная группа, которая поставляла семена мака для изготовления опиосодержащих наркотиков на территории всей республики. Проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц. Сначала установились мелкие сбытчики на территории Минска. Семена мака поставлялись из Украины в город Минск. Использовались способы конспирации.

Дело направлено в суд. Шестерым обвиняем в незаконном обороте наркотиков грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

# происшествия # Наркотики # Екатерина Шелегова

Другие новости рубрики

Все новости
4 жителя Витебска подозреваются в жестоком убийстве: на месте преступления обнаружен окровавленный табурет
14 ноября 2017 12:00

4 жителя Витебска подозреваются в жестоком убийстве: на месте преступления обнаружен окровавленный табурет

«Я не признаю обвинения»: в Витебске священника из России приговорили к 5,5 годам
14 ноября 2017 11:31

«Я не признаю обвинения»: в Витебске священника из России приговорили к 5,5 годам

Под Мозырем в лобовом столкновении погибли водители двух машин
14 ноября 2017 11:16

Под Мозырем в лобовом столкновении погибли водители двух машин