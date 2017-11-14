Правоохранители изъяли более 5 тонн маковой соломки на сумму 250 тысяч долларов

Новости Беларуси. Более пяти тонн маковой соломки на общую сумму в 250 тысяч долларов изъяли правоохранители столичной области. Выяснилось, что на протяжении нескольких лет группа людей занималась поставками наркотического зелья во все регионы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержаны шесть участников преступной схемы. Свою незаконную деятельность они прикрывали торговлей семенами мака для выпечки кондитерских изделий.