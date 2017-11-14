Правоохранители изъяли более 5 тонн маковой соломки на сумму 250 тысяч долларов

Новости Беларуси. Более пяти тонн маковой соломки на общую сумму в 250 тысяч долларов изъяли правоохранители столичной области. Выяснилось, что на протяжении нескольких лет группа людей занималась поставками наркотического зелья во все регионы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задержаны шесть участников преступной схемы. Свою незаконную деятельность они прикрывали торговлей семенами мака для выпечки кондитерских изделий.
Екатерина Шелегова, замначальника первого управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД:
Это была самая крупная группа, которая поставляла семена мака для изготовления опиосодержащих наркотиков на территории всей республики. Проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц. Сначала установились мелкие сбытчики на территории Минска. Семена мака поставлялись из Украины в город Минск. Использовались способы конспирации.
Дело направлено в суд. Шестерым обвиняем в незаконном обороте наркотиков грозит наказание до 15 лет лишения свободы.