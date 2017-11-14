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«Я более-менее цел»: солист «Песняров» впервые рассказал об аварии с лосем

14 ноября 2017 15:13
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Новости Беларуси. Солист ансамбля «Песняры» под руководством Леонида Борткевича Андрей Еронин впервые прокомментировал свое состояние после ДТП, в которое попал в конце октября.

Ночью на дорогу, по которой ехал Еронин, выбежал лось. Произошло столкновение. Животное погибло. Артист получил серьезные травмы. В сети появились кадры последствий аварии. 

В программе «Утро. Студия хорошего настроения», которую певец посетил накануне концерта «Золотая коллекция белорусской песни» в Молодечно,

он прокомментировал ДТП и рассказал о своем состоянии.

Андрей Еронин:
Авария была, но вопрос был немного преувеличен. Жалко только лосика – он действительно погиб. Я более-менее цел, есть синяки. Ваши гримеры сделали невозможное.

По словам Еронина, заметить животное было нереально. «Он выскочил из оврага и невозможно было ни затормозить, ни сделать маневр».

Как отметила телеведущая Саша Каштанова, исполнитель – волевой человек, потому что пообещал встать на ноги к концерту и сделал это.

# происшествия # Фотофакт # ДТП # Андрей Еронин

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