В небе над Калифорнией видели метеорит, похожий на челябинский

Новости США. Жители Калифорнии стали очевидцами полёта болида. Его видели в в городах Ньюарк, Уолнат-Крик, Сент Хелена, а также в столице штата, городе Сакраменто. Об этом сообщает местный телеканал. В подтверждение предоставляется запись автомобильного видеорегистратора. На записи неопознанный объект светится сизым цветом и летит прямо на землю, его видно в течение нескольких секунд, а затем он исчезает.

По мнению астрономов, болид не связан с астероидом DA-14, который этой ночью пролетал мимо Земли.

Астроном Джеральд Маккиган предположил, что это сгорал спорадический метеор (не связанный ни с каким метеорным потоком). Астроном пояснил, что ежегодно на землю падает порядка 15 тысяч тонн «космических фрагментов», которые в большинстве случаев сгорают в атмосфере, так и не долетая до земли.

Напомним, аналогичный случай уже был зафиксирован в Калифорнии в октябре прошлого года. Тогда в окрестностях Сан-Франциско наблюдался полет яркого светящегося тела, который позже упал на крышу одного из домов.

Осколок настоящего метеорита упал в марте прошлого года на дом норвежцев Томассенов. Масса камня составляет 585 граммов, он расколот на две части. Сначала хозяин решил, что крышу испортили вандалы. Но позже выяснилось, что камень оказался фрагментом небесного тела. К слову, 1 грамм метеорита с Марса стоит примерно 670 евро. Ученые из университета Осло, которые выяснили, что представляет собой находка, полагают, что камень мог отколоться от метеорита, пролетевшего над Норвегией и рядом других европейских стран 1 марта. Находку ученые называют большой удачей, поскольку мечтали получить в свои руки образцы этого метеорита.