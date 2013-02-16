Паводок в Беларуси: вода на реках поднимается с интенсивностью 1-17 см за сутки

Новости Беларуси. Наступившее похолодание в определенной степени замедлило приближение паводка. Реки и озера республики все ещё скованы льдом, и только местами образовались полыньи. Они уже появились вдоль берегов Припяти у Пинска.

Вода на реках поднимается с интенсивностью от одного до 17 сантиметров за сутки. Совсем скоро на Соже у города Славгород вода выйдет на пойму.

Уже зафиксированы случаи подтопления подворий и участков дорог в Гомельской области. Сотрудники МЧС держат ситуацию на контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

В связи с выпадением осадков в последнее время, таянием снега и высоким уровнем грунтовых вод, в Петриковском районе произошло подтопление участков дороги Лучицы – Хвойня. Деревня не осталась отрезанной, до нее можно добраться на грузовом транспорте, а водителям легковушек придется делать обход в 14 км через деревню Колки.

У нас налажено тесное взаимодействие с областным гидрометеоцентором. Все районные подсистемы государственной системы чрезвычайных ситуаций отслеживаю ситуацию на своему уровне, отрабатываются планы, заранее подготовленные на случай большой воды. В принципе, ситуация пока не вызывает опасения.