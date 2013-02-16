НАСА: Вызванный метеоритом взрыв в районе Челябинска был в 30 раз мощнее атомной бомбы, взорванной в Хиросиме

Новости России. В Челябинской области продолжают устранять последствия падения обломков метеорита. По расчетам специалистов НАСА, вызванный метеоритом взрыв в районе Челябинска был в 30 раз больше мощнее атомной бомбы, взорванной в Хиросиме. По последним данным пострадали тысячи человек.

В аварийном состоянии – ледовый дворец в Челябинске. Тысячи зданий в городе повреждены. Во многих выбиты стекла. А на цинковом заводе разрушена стена.

Пока ущерб оценивается в миллиард рублей. Однако сумма может значительно увеличиться. Эксперты изучают места возможного падения небесного тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне утром жители ряда регионов Урала наблюдали полет болида – огненного шара с дымным хвостом. Падение завершилось яркой вспышкой и мощным взрывом. По словам специалистов, события такого масштаба могут происходить в среднем раз в 100 лет.