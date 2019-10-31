Прямой эфир

В Нарьян-Маре мужчина убил ребёнка во время тихого часа в детском саду

31 октября 2019 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Ненецком автономном округе пьяный мужчина убил ребенка в детском саду.

По информации Следственного комитета России, 31 октября нетрезвый мужчина ворвался в детский сад во время «тихого часа» и ударил ножом 6-летнего мальчика. Правоохранителям удалось задержать мужчину на месте преступления.

В Нарьян-Маре мужчина убил ребёнка во время тихого часа в детском саду-1

Фото: СК Российской Федерации

Выяснилось, что нападавшему 36 лет. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». На месте происшествия работают следователи. 

Также возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, которые не обеспечили безопасность детей в дошкольном учреждении. 

# Убийство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Две фуры столкнулись в Пинском районе
31 октября 2019 13:47

Две фуры столкнулись в Пинском районе

Три белоруса погибли в аварии под Смоленском. Названа предварительная причина ДТП
31 октября 2019 13:43

Три белоруса погибли в аварии под Смоленском. Названа предварительная причина ДТП

В Ошмянском районе грузовик при совершении обгона сбил велосипедиста
31 октября 2019 12:53

В Ошмянском районе грузовик при совершении обгона сбил велосипедиста