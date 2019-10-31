В Нарьян-Маре мужчина убил ребёнка во время тихого часа в детском саду

По информации Следственного комитета России, 31 октября нетрезвый мужчина ворвался в детский сад во время «тихого часа» и ударил ножом 6-летнего мальчика. Правоохранителям удалось задержать мужчину на месте преступления.

Выяснилось, что нападавшему 36 лет. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». На месте происшествия работают следователи.

Также возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, которые не обеспечили безопасность детей в дошкольном учреждении.