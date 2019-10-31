В Ошмянском районе грузовик при совершении обгона сбил велосипедиста

Новости Беларуси. 31 октября около половины восьмого утра в Ошмянском районе грузовик сбил велосипедиста.

Как сообщает Следственный комитет, водитель за рулём грузовика Volvo двигался по трассе Р95. На 106 км автомобиль пошёл на обгон и наехал на двигавшегося во встречном направлении велосипедиста. 56-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.