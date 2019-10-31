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В Ошмянском районе грузовик при совершении обгона сбил велосипедиста

31 октября 2019 12:53
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Новости Беларуси. 31 октября около половины восьмого утра в Ошмянском районе грузовик сбил велосипедиста. 

Как сообщает Следственный комитет, водитель за рулём грузовика Volvo двигался по трассе Р95. На 106 км автомобиль пошёл на обгон и наехал на двигавшегося во встречном направлении велосипедиста. 56-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. 

В Ошмянском районе грузовик при совершении обгона сбил велосипедиста-1

Фото: Следственный комитет 

К месту происшествия была направлена СОГ, фиксируется следовая картина, проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия. 

В отношении 37-летнего водителя грузовика возбуждено уголовное дело. 

Днём ранее в Щучинском районе грузовик сбил 70-летнюю велосипедистку. 

Женщина получила серьёзные травмы – подробнее здесь

# Авария в Гродненской области # происшествия

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