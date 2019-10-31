Три белоруса погибли в аварии под Смоленском. Названа предварительная причина ДТП

Новости Беларуси. Российские следователи устанавливают причины крупного ДТП, в результате которого погибли трое наших соотечественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария под Смоленском произошла утром 31 октября. Микроавтобус с белорусами на огромной скорости столкнулся с фурой.

Наталья Гуреева, начальник пресс-службы управления МВД России по Смоленской области:

Около 7 часов 10 минут на 442 километре автодороги М1 в районе деревни Бодуны Краснинского района Смоленской области произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen и большегрузного автомобиля DAF.

В результате столкновения водитель микроавтобуса и двое его пассажиров от полученных телесных повреждений погибли на месте. Еще один пассажир микроавтобуса, мужчина, получил телесные повреждения. Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия – несоблюдение дистанции водителем микроавтобуса до впереди движущейся машины.