Две фуры столкнулись в Пинском районе

Новости Беларуси. Один человек погиб, двое госпитализированы на трассе М10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Один человек погиб, двое госпитализированы на трассе М10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем «МАЗ», двигаясь в направлении Пинска, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом той же марки.
В результате аварии водитель, выехавшего навстречу авто, погиб на месте, его пассажир и водитель второго «МАЗа» госпитализированы.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.