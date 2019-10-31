Две фуры столкнулись в Пинском районе

Новости Беларуси. Один человек погиб, двое госпитализированы на трассе М10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем «МАЗ», двигаясь в направлении Пинска, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом той же марки.

В результате аварии водитель, выехавшего навстречу авто, погиб на месте, его пассажир и водитель второго «МАЗа» госпитализированы.