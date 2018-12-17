В Мядельском районе спасатели помогли выбраться провалившемуся под лёд лосю

Новости Беларуси. Днём 16 декабря на озере Мядель возле деревни Волочек под лёд провалился лось.

Фото: МЧС Беларуси

Как сообщает МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей парнокопытное находилось в полынье в 50 метрах от берега.

Фото: МЧС Беларуси

При помощи специнструмента и бензопилы сотрудники МЧС прорезали лёд в сторону берега, чтобы животное смогло самостоятельно выйти из водоёма.

Фото: МЧС Беларуси