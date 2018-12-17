В Мядельском районе спасатели помогли выбраться провалившемуся под лёд лосю

Новости Беларуси. Днём 16 декабря на озере Мядель возле деревни Волочек под лёд провалился лось.
Новости Беларуси. Днём 16 декабря на озере Мядель возле деревни Волочек под лёд провалился лось.
Фото: МЧС Беларуси
Как сообщает МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей парнокопытное находилось в полынье в 50 метрах от берега.
Фото: МЧС Беларуси
При помощи специнструмента и бензопилы сотрудники МЧС прорезали лёд в сторону берега, чтобы животное смогло самостоятельно выйти из водоёма.
Фото: МЧС Беларуси
Зимой 2018 года провалившемуся под лёд в Брагинском районе лосю помогли правоохранители.
Для спасения использовалось бревно – здесь подробности.