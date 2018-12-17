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В Мядельском районе спасатели помогли выбраться провалившемуся под лёд лосю

17 декабря 2018 09:37
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Новости Беларуси. Днём 16 декабря на озере Мядель возле деревни Волочек под лёд провалился лось.  

В Мядельском районе спасатели помогли выбраться провалившемуся под лёд лосю-1

Фото: МЧС Беларуси  

Как сообщает МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей парнокопытное находилось в полынье в 50 метрах от берега.  

В Мядельском районе спасатели помогли выбраться провалившемуся под лёд лосю-4

Фото: МЧС Беларуси  

При помощи специнструмента и бензопилы сотрудники МЧС прорезали лёд в сторону берега, чтобы животное смогло самостоятельно выйти из водоёма.  

В Мядельском районе спасатели помогли выбраться провалившемуся под лёд лосю-7

Фото: МЧС Беларуси  

Зимой 2018 года провалившемуся под лёд в Брагинском районе лосю помогли правоохранители. 

Для спасения использовалось бревно – здесь подробности.  

# Спасение # происшествия

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