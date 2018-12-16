Автомобиль перевернулся после столкновения с легковушкой на улице Орловской в Минске

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 16 декабря в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два человека госпитализированы после столкновения легковушек.

ДТП произошло на пересечении улиц Орловской и Нововиленской. В результате столкновения один из автомобилей совершил наезд на бордюрный камень, опрокинулся и наехал на светофор.

Водитель и пассажир доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета и судебные эксперты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.