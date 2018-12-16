В Столбцовском районе горел «Парк истории Сула»

Новости Беларуси. Вечером 15 декабря произошёл пожар в комплексе «Парк истории Сула», который находится в деревне Сула Столбцовского района.
Новости Беларуси. Вечером 15 декабря произошёл пожар в комплексе «Парк истории Сула», который находится в деревне Сула Столбцовского района.
Фото: МЧС Беларуси
По сведениям МЧС Беларуси, горело одноэтажное здание «Королевской ассамблеи». Пламя было оперативно потушено прибывшими спасателями. Никто не пострадал.
Фото: МЧС Беларуси
Причина пожара устанавливается, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.
Отмечается, что горевшее сооружение было построено в 19 веке и реконструировалось в 2008 году.
Фото: МЧС Беларуси
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