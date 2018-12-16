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В Столбцовском районе горел «Парк истории Сула»

16 декабря 2018 10:23
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Новости Беларуси. Вечером 15 декабря произошёл пожар в комплексе «Парк истории Сула», который находится в деревне Сула Столбцовского района.  

В Столбцовском районе горел «Парк истории Сула»-1

Фото: МЧС Беларуси  

По сведениям МЧС Беларуси, горело одноэтажное здание «Королевской ассамблеи». Пламя было оперативно потушено прибывшими спасателями. Никто не пострадал.  

В Столбцовском районе горел «Парк истории Сула»-4

Фото: МЧС Беларуси  

Причина пожара устанавливается, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.  

Отмечается, что горевшее сооружение было построено в 19 веке и реконструировалось в 2008 году.  

В Столбцовском районе горел «Парк истории Сула»-7

Фото: МЧС Беларуси  

На неделе в Брестском районе случился пожар в Доме культуры. 

Огонь повредил инвентарь и декорации в подвале – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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