В Столбцовском районе горел «Парк истории Сула»

Новости Беларуси. Вечером 15 декабря произошёл пожар в комплексе «Парк истории Сула», который находится в деревне Сула Столбцовского района.

Фото: МЧС Беларуси

По сведениям МЧС Беларуси, горело одноэтажное здание «Королевской ассамблеи». Пламя было оперативно потушено прибывшими спасателями. Никто не пострадал.

Фото: МЧС Беларуси

Причина пожара устанавливается, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки. Отмечается, что горевшее сооружение было построено в 19 веке и реконструировалось в 2008 году.

Фото: МЧС Беларуси