Прямой эфир

В Брагинском районе милиционеры спасли провалившегося под лед лося: фотофакт

18 января 2018 09:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Брагинском районе милиционеры спасли провалившегося под лед лося.

По информации официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, инцидент произошел в зоне отселения и отчуждения. Во время патрулирования правоохранители заметили, что лось провалился под лед и не может выбраться.

Скорее всего, животное переходило реку. Милиционеры стали рассматривать несколько вариантов помощи лосю – на машине подъехать нельзя из-за болотистой местности, подползти с инструментом тоже рискованно, потому что есть вероятность провалиться.

Видео спасения здесь

В Брагинском районе милиционеры спасли провалившегося под лед лося: фотофакт-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Было принято решение при помощи длинного бревна проломать лед до берега. Лось, заметив появившийся проход, направился к суше. Спасательная операция продолжалась более часа.

За дело взялся командир отделения прапорщик милиции Сергей Горошко.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Ноги Сергея промокли насквозь. Несколько раз едва сам не ушел под воду. Спас легкий вес и тренировки. Быстро сориентировался и отпрыгнул.

В Брагинском районе милиционеры спасли провалившегося под лед лося: фотофакт-4

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Рядом с берегом лед был самым толстым, его нужно было ломать со всей силы. После того, как животное выбралось из воды, оно некоторое время не могло идти – лежало на земле. Через минут десять лось поднялся на ноги и пошел в лес.

По словам Сергея Горошко, за шесть лет патрулирования данной территории впервые пришлось спасать животное из ловушки.

Сергей Горошко:
Когда подходил к лосю, страха не было. Чувствовалось, что зверь понимает, что ему помогают выбраться из плена.

В Брагинском районе милиционеры спасли провалившегося под лед лося: фотофакт-7

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Несколько дней назад в Березинском районе спасатели помогли выбраться из ловушки птице.

Лебедя со сломанным крылом освободили из ледяного плена – здесь подробнее.

# происшествия # Дикие животные # Фотофакт # Виталий Пристромов # Сергей Горошко

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина жил в этом доме. В Барановичах пенсионер выпал из окна 4 этажа и погиб
18 января 2018 09:07

Мужчина жил в этом доме. В Барановичах пенсионер выпал из окна 4 этажа и погиб

Тройное ДТП в Глубокском районе: пострадали два водителя
18 января 2018 08:07

Тройное ДТП в Глубокском районе: пострадали два водителя

В Каменецком районе Toyota вылетела с трассы и врезалась в дерево: погиб мужчина
18 января 2018 07:42

В Каменецком районе Toyota вылетела с трассы и врезалась в дерево: погиб мужчина