В Брагинском районе милиционеры спасли провалившегося под лед лося: фотофакт

Новости Беларуси. В Брагинском районе милиционеры спасли провалившегося под лед лося. По информации официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, инцидент произошел в зоне отселения и отчуждения. Во время патрулирования правоохранители заметили, что лось провалился под лед и не может выбраться. Скорее всего, животное переходило реку. Милиционеры стали рассматривать несколько вариантов помощи лосю – на машине подъехать нельзя из-за болотистой местности, подползти с инструментом тоже рискованно, потому что есть вероятность провалиться. Видео спасения здесь.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Было принято решение при помощи длинного бревна проломать лед до берега. Лось, заметив появившийся проход, направился к суше. Спасательная операция продолжалась более часа. За дело взялся командир отделения прапорщик милиции Сергей Горошко. Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:

Ноги Сергея промокли насквозь. Несколько раз едва сам не ушел под воду. Спас легкий вес и тренировки. Быстро сориентировался и отпрыгнул.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Рядом с берегом лед был самым толстым, его нужно было ломать со всей силы. После того, как животное выбралось из воды, оно некоторое время не могло идти – лежало на земле. Через минут десять лось поднялся на ноги и пошел в лес. По словам Сергея Горошко, за шесть лет патрулирования данной территории впервые пришлось спасать животное из ловушки. Сергей Горошко:

Когда подходил к лосю, страха не было. Чувствовалось, что зверь понимает, что ему помогают выбраться из плена.

Фото: УВД Гомельского облисполкома