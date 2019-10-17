В Мядельском районе на пожаре в собственном доме погиб мужчина

Новости Беларуси. При пожаре погиб мужчина. В Мядельском районе около часа ночи горел деревянный одноэтажный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В результате обрушилась крыша, уничтожено перекрытие, имущество, повреждены стены дома. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении.