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В Мядельском районе на пожаре в собственном доме погиб мужчина

17 октября 2019 20:08
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Новости Беларуси. При пожаре погиб мужчина. В Мядельском районе около часа ночи горел деревянный одноэтажный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мядельском районе на пожаре в собственном доме погиб мужчина-1

В результате обрушилась крыша, уничтожено перекрытие, имущество, повреждены стены дома. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении.

В Мядельском районе на пожаре в собственном доме погиб мужчина-4

За прошедшие сутки в Минской области произошло 5 пожаров: в Березинском, Стародорожском, Мядельском и Смолевичском районах.

# Пожар в доме # происшествия # Фотофакт

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