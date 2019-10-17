Парень из Барановичей продавал в соцсетях фейковые билеты на концерт

Новости Беларуси. Житель Барановичей продавал в соцсетях фейковые билеты на концерт.

По информации УВД Могилевского облисполкома, от 23-летней жительницы Могилева в сентябре поступило заявление о том, что она была обманута молодым человеком в соцсетях.

Девушка планировала приобрести билет на концерт популярного белорусского исполнителя, перевела продавцу 70 рублей, а он перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в милицию.

Личность продавца была установлена. Им оказался 21-летний неработающий и не судимый житель Барановичей.

Молодой человек размещал в соцсетях рекламу о продаже билета. Их он не собирался высылать – получив денежный перевод, парень заносил граждан в черный список. Кроме могилевчанки еще несколько человек приобрели билеты таким способом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».