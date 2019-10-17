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Житель Борисовского района накупил рыболовных снастей и оплатил их чужой картой

17 октября 2019 15:58
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Новости Беларуси. Рыболовные снасти, одежда и аксессуары более чем на 150 рублей. 20-летний парень из Борисовского района оплатил интернет-покупки чужой картой. Реквизиты для незаконного шопинга мошенник взял у своего коллеги.

Житель Борисовского района накупил рыболовных снастей и оплатил их чужой картой-1

Владелец данных заподозрил неладное, когда на телефон стали приходить уведомления об операциях на китайском сайте. После чего сразу обратился в милицию.

Житель Борисовского района накупил рыболовных снастей и оплатил их чужой картой-4

Надежда Ерашова, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
В ходе расследования выяснилось, что в июне этого года потерпевший попросил коллегу по работе приобрести алкоголь. Т.к.к не было наличных денег, отдал свою банковскую карточку. Добросердечный парень в помощи не отказал и купил спиртное, но помимо этого он сфотографировал карту с двух сторон и сохранил изображение со всеми реквизитами у себя в телефоне.

Житель Борисовского района накупил рыболовных снастей и оплатил их чужой картой-7



Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до трех лет ограничения или лишения свободы.

# Кража # происшествия # Надежда Ерашова # Фотофакт

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