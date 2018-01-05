В МВД рассказали о задержании напавших на дом предпринимателя в Пинске

Новости Беларуси. В Пинске в дом индивидуального предпринимателя ворвались вооруженные мужчины, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Требуя денег, они связали хозяина квартиры, его супругу и малолетнюю дочь. В итоге они завладели суммой в размере 11,5 тысяч долларов.

Георгий Ечар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Злоумышленники, которые находились в доме, оказали активное сопротивление. С целью пресечения противоправных действий и задержания преступников сотрудниками милиции было применено табельное оружие. Двое из налетчиков были доставлены в медучреждение и находятся под усиленным конвоем. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще двое подозреваемых.

Хозяин дома и члены его семьи не пострадали. В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело.