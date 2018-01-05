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Лобовое ДТП в Светлогорском районе: пострадали три человека

05 января 2018 13:24
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Новости Беларуси. 4 января вечером в Светлогорском районе на дороге Р-82 «Октябрьский-Паричи-Речица» произошло лобовое столкновение.

Как сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома, за рулем автомобиля Lada находилась 51-летняя женщина. Она выехала на встречную полосу, по которой ехал автомобиль Audi. В его салоне находились водитель и пассажир – обоим по 17 лет. 

Автомобиль Audi покинул место происшествия. Позже в результате оперативно-розыскной деятельности правоохранителей водитель был установлен и задержан.

Все участники ДТП пострадали. Водителя Lada доставили в реанимацию, а молодых людей направили в травматологическое отделение.

Осенью 2017 года в Житковичском районе произошла страшная авария. 

В результате ДТП погибли три молодых парня – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Гомельской области

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