Лобовое ДТП в Светлогорском районе: пострадали три человека

Новости Беларуси. 4 января вечером в Светлогорском районе на дороге Р-82 «Октябрьский-Паричи-Речица» произошло лобовое столкновение.

Как сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома, за рулем автомобиля Lada находилась 51-летняя женщина. Она выехала на встречную полосу, по которой ехал автомобиль Audi. В его салоне находились водитель и пассажир – обоим по 17 лет.

Автомобиль Audi покинул место происшествия. Позже в результате оперативно-розыскной деятельности правоохранителей водитель был установлен и задержан.

Все участники ДТП пострадали. Водителя Lada доставили в реанимацию, а молодых людей направили в травматологическое отделение.

Осенью 2017 года в Житковичском районе произошла страшная авария.