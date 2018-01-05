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В Смолевичском районе сгорел деревянный дом, погибла 81-летняя женщина

05 января 2018 14:17
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Новости Беларуси. В Смолевичском районе при пожаре погибла 81-летняя женщина, сообщение о возгорании поступило ночью 4 января, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Смолевичском районе сгорел деревянный дом, погибла 81-летняя женщина-1

По прибытии сотрудников МЧС в деревне Черниковщина во всю полыхал деревянный дом. В комнате на полу спасатели нашли тело хозяйки, она проживала здесь одна. Огонь уничтожил кровлю и перекрытия.

Причина ЧП устанавливается.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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