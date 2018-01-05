Как у Джеймса Бонда: у брестского бизнесмена нашли стреляющую ручку

Новости Беларуси. В рамках расследования уголовного дела у предпринимателя из Бреста изъяли стреляющую ручку.

По информации ГКСЭ, в 2013 – 2015 годах, обманув двух приятелей и злоупотребив их доверием, гражданин заполучил 40 тысяч долларов и 317 миллионов неденоминированных рублей. Например, мужчина подстрекал пострадавших передавать через него взятки.

Ещё в 2015 году мужчина подал ложное заявление о повреждении его автомобиля Bentley, чтобы обманом получить страховку суммой более 492 миллионов неденоминированных рублей.

Также в доме мужчины правоохранители обнаружили необычную ручку. Чтобы определить, является ли находка огнестрельным оружием, была проведена баллистическая экспертиза. По её результатам, устройство было сделано вручную, при сборке использовалось заводское оборудование. Ручка может стрелять патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм и считается огнестрельным оружием.

Эксперты обратили внимание, что устройство похоже на «стреляющую ручку», которую применял Джеймс Бонд.

Уголовное дело передано в суд.

В конце декабря 2017 года у могилевчанина изъяли самодельное оружие.