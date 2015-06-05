В мусоропроводе общежития БГТУ найден труп новорожденной девочки

Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия в общежитии Белорусского технологического университета. Там в полиэтиленовом пакете среди мусора было найдено тело новорожденного. Пока известно лишь то, что ребенок родился живым. Сейчас идут поиски его матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

ЧП произошло здесь, в четвертом общежитии технологического университета по улице Белорусской. По одной из версий, сегодня утром, придя на работу, уборщица, как обычно, разбирала муссов вот в этой части здания – бумага к бумаге, пластик к пластику… и какое же, наверно, было ее удивление, когда в одном из пакетов женщина обнаружила труп младенца. Сразу же на место происшествия были вызваны правоохранительные органы.

Сотрудники милиции и специалисты Госкомитета судебных экспертиз с собаками проверили каждую комнату общежития, опрашивали проживающих. Весь день с ребятами работали психологи.

Жильцы общежития:

Я очень эмоциональный человек. Когда мне сказали, что нашли ребенка, даже нет слов… ужасно.

Утром проверяли. Я даже сам видел, когда выходил на учебу. Открываю дверь, а там собака и милиционер. Немножко даже страшно стало.

Ходили по комнатам и отпечатки пальцев снимали с мусоропровода.

Коменданты комментировать случившееся отказались, пояснив лишь, что по уставу общежития проживание беременных студенток у них не запрещено. Впрочем, как и приходить в гости с детьми.

Жильцы общежития:

Сразу вспоминали, кто был беременный, ходил с животом. Искали, искали – видимо, нашли.

Знаем только, что она живет в общежитие нашем, и что она туркменка.

Обстоятельства смерти новорожденного ребенка сейчас выясняет управление следственного комитета по городу Минску. Возбуждено уголовное дело. О личности матери пока ничего не сообщается.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным экспертов, которые уже получены следователями, ребенок родился живым. По половому признаку – девочка.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Ребята, которые живут в этом общежитии, предполагают, что ребенок был рожден именно здесь. И, судя по всему, при этом присутствовали еще какие-то посторонние люди. После чего мать, если ее, конечно, можно так назвать, взяла комочек счастья и выбросила его с 13 этажа, навсегда лишив возможности, в том числе, и играть в футбол, как вот эти ребята у меня за спиной, напротив того самого злосчастного окна.