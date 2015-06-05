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В Гомеле водитель легковушки сбил женщину, а после вылетел на остановку

05 июня 2015 10:56
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Новости Беларуси. В Гомеле водитель легковушки сбил женщину, а после вылетел на остановку. Очевидцы незамедлительно вызвали скорую и пострадавшую доставили в больницу. Однако все усилия медиков оказались тщетны — от полученных травм пожилая женщина этой ночью скончалась.

Больших жертв удалось избежать только чудом — в момент аварии на остановке никого не было. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства аварии. По предварительным данным водитель был трезв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Аварии # Авария в Гомельской области

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