Новости Беларуси. В Гомеле водитель легковушки сбил женщину, а после вылетел на остановку. Очевидцы незамедлительно вызвали скорую и пострадавшую доставили в больницу. Однако все усилия медиков оказались тщетны — от полученных травм пожилая женщина этой ночью скончалась.

Больших жертв удалось избежать только чудом — в момент аварии на остановке никого не было. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства аварии. По предварительным данным водитель был трезв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.