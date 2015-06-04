Новости Беларуси. По прогнозам столичных правоохранителей, июнь в очередной раз может стать самым прибыльным месяцем для веловоров. Только за первые три дня лета в Минске угнано 13 велосипедов.

Излюбленными местами для краж по-прежнему остаются подъезды и тамбуры многоэтажек.

Согласно прошлогодней статистике, именно на первый месяц лета пришлось наибольшее количество хищений – более 170. То есть каждый день в Минске воровали примерно по шесть велосипедов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Если в 2010 году за пять месяцев было зарегистрировано более 80 краж велосипедов, то в этом году за пять месяцев – уже более 250. В 80% случаев эти кражи были совершены из-за беспечности самих граждан, самих владельцев, потому что они оставляют велосипед без присмотра.